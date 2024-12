Pochi spunti da moviola arrivano da Inter-Udinese di coppa. La Gazzetta dello Sport ne isola alcuni.

Al 6’ pt il primo dubbio, Massimi assegna d’istinto un rigore per braccio di Kabasele su tiro non perfetto di Arnautovic: il Var lo richiama, movimento ritenuto consono alla scivolata (dinamica) e palla nella figura. Al 23’, Ekkelenkamp sarebbe da giallo su Darmian così come, nella ripresa (13’), Bastoni su Atta. Al 20’ st, Augusto e Lucca in duello in area nerazzurra: non c'è nulla.