Inter-Genoa partita corretta e con rarissimi momenti dubbi a livello di arbitraggio. Alla fine Piccinini la porta a casa senza troppi assilli come conferma la Gazzetta dello Sport.

Primo caso da moviola al 9': Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani. L'arbitro lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento.

Al 5’ della ripresa manca un giallo a Mkhitaryan per un fallo su Miretti in ripartenza, classica situazione di interruzione di una potenziale azione d’attacco (diffidato, l'ex Arsenal, United, Dortmund e Roma avrebbe saltato il Napoli). Poi manca un giallo anche a Masini che in tackle colpisce con i tacchetti Lautaro. Al 95’ gol di Ekuban annullato per fallo chiaro sul portiere Martinez.