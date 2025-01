La partita tra Inter e Monaco subisce uno scossone immediato e già al 2' l'arbitro Peljto è chiamato a fischiare rigore per i padroni di casa per fallo di Zakaria su Thuram. Secondo la Gazzetta dello Sport, il contatto avviene con la parte bassa del corpo e diventa inevitabile il penalty.

All'8', invece, troppo leggero il contatto tra Salisu e ancora Thuram: qui niente massima punizione. Rosso ineccepibile per Mawissa quando ferma in modo irregolare lo scatenato francese dell'Inter lanciato in chiara occasione da gol.

Al 15’, sul raddoppio, lungo check del Var per controllare la posizione di Lautaro a inizio azione: regolare.