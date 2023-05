La Gazzetta dello Sport offre tra le sue pagine anche la moviola di Inter-Sassuolo, elencando sei episodi chiave e partendo da un concetto base: nei primi 15' di gioco arrivano una scelta corretta dell'arbitro Marcenaro più due interventi decisivi del Var Di Martino.

1) Al 3’, Handanovic (in uscita ma raccolto su se stesso) entra in contatto con Frattesi che però col piede destro va a cercare il braccio del portiere: niente rigore anche perché al momento del contatto la palla non è in gioco.

2) Vantaggio virtuale del Sassuolo con Berardi: è fuorigioco perché Laurienté riceve palla oltre Bellanova.

3) Al 15’, teorico 1-0 di Correa: Dimarco in posizione “off” in ricezione. Giusto annullare.

4) Manca il primo giallo per Henrique (che poi lo prenderà al 20’ s.t.): tacchetti esposti sulla caviglia di Brozovic.

5) Brozovic che, al 37’ s.t., entra male su Berardi: suola sul piede e pallone buttato dalla rabbia. Giallo corretto ma rischio alto di altra sanzione.

6) Tutti regolari i sei gol che determinano il risultato.