"Il brivido corre sulle lancette del cronometro: in quei sette minuti di recupero (eccessivi, incomprensibili), l’Inter ha rischiato di tutto". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: troppi quei 7 (quasi 8) minuti dopo il 90' decretati da Marciniak. Scelta "forte per riprendersi il tempo perduto nel secondo tempo è stata troppo dilatata rispetto ai cambi e a poco più (infortunio a Bastoni compreso). Detto ciò, il direttore di gara della finale a Qatar 2022 ha dimenticato praticamente il fischietto nel primo tempo salvo utilizzarlo ad ogni sospiro nella prima parte della ripresa - sottolinea la rosea -. Nella prima frazione di gioco, Marciniak ammonisce giustamente Darmian per fallo su Galeno e fa correttamente proseguire per un contatto in area-Inter fra Acerbi e Taremi (40’).