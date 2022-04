Tanti gli episodi analizzati nella moviola della Gazzetta dello Sport di Juve-Inter 0-1, dove il collega usa la sua lente di ingrandimento soprattutto per vederci più chiaro nelle situazioni occorse dal 44’ al 49’ del primo tempo. "Il Var scorge un pestone di Morata sul piede di Dumfries, situazione non vista da Irrati: è rigore dopo “on field review”. Il tiro di Calhanoglu viene respinto e dopo una serie di carambole e contatti che portano la palla in rete, Irrati annulla perché ravvisa un fallo dell’interista. E anche qui interviene il Var che “scova” un’entrata in area di De Ligt che finisce per impattare sull’azione dopo la respinta di Szczesny. Rigore da ripetere e 0-1".