Pronti via e il portoghese Pinheiro grazia Baumgartner. Come evidenzia la Gazzetta, l'austriaco, in ritardo, impatta col ginocchio su Bastoni e l'intervento sarebbe stato meritevole di ammonizione.

Ammonizione che arriva puntuale, invece, per Pavard quando stoppa Openda. E poi a Lukeba che fa altrettanto su Dumfries. Al 16’ Haidara intercetta un cross di Pavard: per la rosea, la sensazione è che prima arrivi il braccio della coscia, immagini non chiare, ma la mano pare aderente . Al 34’ ecco il giallo a Baumgartner per intervento in ritardo su Taremi.

Occhio al 42’, quando Dumfries e Lukeba ingaggiano un duello fisico in area tedesca e alla fine il neerlandese viene affossato. Rigore? Per la Gazzetta, è l'interista a cinturare l'avversario, quindi non dare il rigore. Mah.

Al 91', infine, altro duello energico, stavolta tra il solito Lukeba e Thuram: non c’è un fallo dell’interista e il 2-0 di Mkhitaryan - si legge - non andava annullato.