La Gazzetta dello Sport considera buona la direzione di gara dello spagnolo Del Cerro Grande durante Inter-Benfica. Cancellato un gol a Lautaro poco dopo la mezzora del primo tempo: prima di colpire il pallone di testa si aiuta con una spinta abbastanza evidente su Gilberto, quindi giusto annullare la rete secondo la rosea. Regolare al 38’ il gol dell’1-1 del Benfica: è Darmian al centro dell’area a tenere in gioco Rafa Silva autore del cross dalla fascia destra per il colpo di testa di Aursnes.

"Proteste dei portoghesi al 6’ della ripresa: Lautaro in area entra in scivolata su Aursnes che si apprestava a tirare. Contatto lieve, l’arbitro fa giustamente segno di proseguire e il Var non interviene", si legge.