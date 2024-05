La Gazzetta dello Sport promuove la prestazione dell'arbitro Giua in Frosinone-Inter. Nessun cartellino giallo per il direttore di gara, protagonista di un silent check sul gol dell'1-0 di Frattesi per un possibile fallo di mano. Il VAR conferma però l'impressione avuta dal direttore di gara dal campo: "sul cross di Thuram il centrocampista nerazzurro colpisce con il ginocchio e poi il pallone carambola sul corpo, ma non tocca mai il braccio". Il gol è quindi regolare e viene giustamante convalidato.