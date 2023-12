A sorpresa, la Gazzetta dello Sport parla di rigore non fischiato in favore della Real Sociedad per quell'incrocio in area nerazzurra nel secondo tempo tra Cuadrado e Oyarzabal. La rosea parla addirittura di "placcaggio" del colombiano sul basco, impedendo all'attaccante di trovare l'impatto sul cross da corner: Scharer lascia correre, ma secondo la Gazzetta il fallo era "evidente".

Giusto, invece, l'intervento VAR sulla simulazione di Kubo: l'arbitro svizzero qui aveva assegnato il rigore, correttamente revocato, con tanto di giallo per il giapponese simulare (ammonito Lautaro per proteste nell'occasione). Poi c'è anche un mistero: "Inspiegabile, al minuto 39 del primo tempo, una punizione fischiata in favore della Real Sociedad alla fine di un’azione d’attacco dell’Inter, con la palla che forse aveva varcato la linea di fondo ma con ultimo tocco degli spagnoli". Era l'occasione sprecata da Sanchez con salvataggio sulla linea di Traoré.