Moviola della Gazzetta dello Sport per il match di Cremona con arbitro Mariani. Considerato giusto il giallo per Acerbi che atterra Okereke al 28' del primo tempo, mentre al 38' Calhanoglu rischia il rosso per la protesta dopo l'ammonizione. "In avvio di ripresa, proteste Inter per un “mani” di Chiriches in area su tiro di Acerbi: braccio destro aderente al corpo. Al 55’ Chiriches va su Dzeko senza prendere il pallone ma l’intensità del contatto (su cui il Var non interviene) non è tale da giustificare il rigore", secondo la Gazzetta.