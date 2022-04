Il Corriere dello Sport promuove l'arbitraggio di Maresca in Spezia-Inter: per l'arbitro il voto è di 6,5. Corrette le decisioni negli episodi chiave: nel gol di Brozovic c'è il confronto con il VAR, che conferma come D’Ambrosio sia è tenuto in gioco da Nikolaou. La trattenuta del Bastoni nerazzurro (diffidato) su Manaj a metà del primo tempo non è da giallo, mentre è corretta l'ammonizione dell’altro Bastoni per l’intervento su Calhanoglu. Manca invece un giallo a Maggiore che abbatte Correa al limite dell’area. Giusta anche la decisione di far uscire dal campo Nzola per un piercing. Infine, "regola del vantaggio applicata alla perfezione durante il recupero, quando l’Inter chiude la partita: Nikolaou trattiene Sanchez, che però si rialza velocemente e conclude l’azione con il gol".