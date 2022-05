Nella moviola di Inter-Empoli, anche il Corriere dello Sport evidenzia l'importanza dei tanti colloqui con il VAR per salvare la prestazione incerta di Manganiello, troppo frettoloso nel fischiare il rigore per l’intervento di Parisi su Barella in area toscana. "Richiamato da VAR, rivede, correttamente, la sua decisione: l’intervento del difensore dell’Empoli è nettamente sulla palla, non c’è alcun contatto con il piede del centrocampista nerazzurro". Secondo il quotidiano l'arbitro "fa bene a sorvolare, qualche minuto più tardi, su un contatto Bandinelli-Barella sempre in area di rigore dell’Empoli", poi grazia Parisi per un fallo su Dumfries (ci stava l'ammonizione) mentre l'unico giallo arriva al 65’ per l'esultanza di Lautaro.