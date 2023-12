Prova alla fine insufficiente per Di Bello: per il Corsport la prestazione dell'arbitro è da 5,5. L'arbitro non si fa mai sfuggire di mano Inter-Udinese, ma si perde il rigore su Lautaro e serve il VAR Mazzoleni per decretare correttamente la massima punizione in favore dell'argentino, strattonato da Perez. Penalty inevitabile secondo il quotidiano romano.