Il Corriere dello Sport boccia la direzione di Rosario Abisso in Inter-Parma: 5 in pagella per lui.

"Torna ad arbitrare l'Inter dopo quattordici mesi, Abisso, che interrompe quattro volte le azioni perché si trova sulla traiettoria del pallone e rischia di inciampare su qualche episodio lungo la serata di San Siro. Come nel caso, da Var, del rigore convertito in una punizione per l'Inter dopo dieci minuti: il contatto tra Keita e Lautaro avviene leggermente fuori dall'area, a quel punto - con la revisione che scatta al monitor - si può prendere in considerazione anche il giallo per il belga che ha appena abbattuto l'argentino. Deboli proteste dell'Inter, in un episodio che sfugge ad Abisso: sul tiro di Thuram, il pallone viene deviato con la mano da Delprato. Nel secondo tempo occorrono oltre due minuti per individuare la regolarità nella posizione di Barella che in partenza è tenuto in gioco da Leoni raccogliendo il lancio di Mkhitaryan. L’ammonizione a Dimarco dopo il tocco che fa perdere l'equilibrio a Sohm sembra esagerata".