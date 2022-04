Sabato c’è Inter-Roma, la sua sfida.

"In effetti sono due società in cui ho vissuto momenti memorabili da calciatore. Partita tosta per entrambe: l’Inter è favorita ed è obbligata a vincere, la Roma per me ha il vantaggio di giocare per due risultati".



Su whatsapp ha una foto con Ronaldo, il Fenomeno.

"Perché è stato un privilegio giocare con il più forte calciatore del mondo. Senza nulla togliere a gente come Baggio o Totti. Ronie era Ronie".



Con lui ha vinto la Coppa Uefa nel 1998.

"Un punto d’arrivo, che mi concesse anche la Nazionale e i Mondiali. Non posso dimenticare quegli anni a Milano, straordinari. Ma anche Roma ha lasciato dentro di me una scia indelebile".



Inzaghi all’Inter sta facendo grandi cose.

"Bravo, sì. Ma lui ha ereditato una struttura organizzata da Antonio Conte e ha saputo continuare il percorso. Mourinho ha trovato a Trigoria una situazione disastrosa. Per me può ancora andare in Champions".



E lo scudetto va all’Inter?

"È una lotta a due con il Milan. Mi spiace anzi per il Napoli, che sembrava attrezzato. Ma ha perso troppi punti. In questo campionato non puoi sbagliare".