Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella è tornato su Inter-Juve e non solo. Ecco le considerazioni del tecnico della Turchia.

Che partita è stata Inter-Juve?

"Un bellissimo spot per il calcio italiano, è inusuale da noi una gara di cartello giocata così a viso aperto. È stata vista in tutto il mondo, ha regalato gol, emozioni, rimonte, prodezze".

Cosa è mancato all’Inter?

"Ha fallito 3-4 volte il colpo del k.o. che di solito sa sferrare con concretezza e cinismo".

Vittorie e consapevolezza della propria forza possono aver fatto perdere un po’ di cattiveria?

"Tante stagioni ad alto livello in Italia e in Europa fanno crescere la convinzione nei propri mezzi, ma possono far tralasciare qualche particolare. Nell’Inter hanno il tempo e la capacità per resettare tutto e mi pare che le parole di Simone, molto lucide a fine partita, siano quelle di chi ha annusato un possibile problema ed è pronto a risolverlo".

Dopo una luna di miele iniziale, cominciano ad aumentare le pressioni anche su Motta. Avesse perso a San Siro…

"I tecnici sono abituati alla pressione. Contano i risultati, ma il suo progetto è nato ora, serve tempo per plasmarlo e capire dove intervenire per completare e migliorare la squadra. Un passo alla volta".

Le prossime tre gare per il Napoli di Conte possono rappresentare il trampolino per lottare per lo scudetto?

"Al di là di queste partite, il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine. E non lo dico per mettergli pressione ma per fargli un complimento".