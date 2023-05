"Qui diciamo che nessuno vuole la Coppa come noi. Ma fino a tre mesi fa tanti chiedevano di lasciare perdere la Coppa perché potevamo andare in serie B. Non lo abbiamo dimenticato e abbiamo lottato lo stesso per andare il più lontano possibile. Per noi è una manifestazione speciale, perciò l’abbiamo vinta 6 volte". A parlare in questi termini della finale di Europa League contro la 'sua' Roma è Ramon Rodriguez Verdejo, in arte Monchi, raggiunto da La Gazzetta dello Sport per commentare anche il fatto che tre squadre italiane abbiano raggiunto le finali di Champions, Europa e Conference League.

Il calcio italiano ha tre finaliste in Coppa: è rinascimento?

"I numeri dicono di sì. Segno che state facendo bene e dovete parlare con orgoglio del vostro lavoro. Ora tutti dicono che vincerà il City, ma sbaglierebbero quelli che pensassero che l’Inter non giocherà la sua partita. Lo farà e ha calciatori con esperienza che possono fare cose importanti".