Anche Massimo Mauro non dà la Juve per spacciata nella corsa scudetto nonostante il ritardo in classifica e lo scontro diretto perso. "La Juve ha nel dna il non mollare mai. Siamo a febbraio, manca ancora tanto. Ora lo scudetto è in mano all'Inter, che ha dimostrato anche nello scontro diretto di avere cambi forti almeno quanto i titolari. Per questo dico che, fossi nei giocatori della Juve, più che sul calendario o sugli impegni in Champions di Inzaghi, punterei sul dna del club e sulla rabbia accumulata a San Siro, dice alla Gazzetta.