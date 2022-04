"I nerazzurri sono incappati in un periodaccio. Nelle ultime partite del campionato hanno perso due partite, contro Milan e Sassuolo, ma purtroppo i restanti pareggi non servono a niente. Ultimamente c’è meno brillantezza. Era piacevole vedere la squadra e la sensazione era quella che fosse davvero difficile giocarci contro. Ma se arrivi un sacco di volte lì e non fai gol… Il calcio ruota intorno a quello. A volte un tacchetto o una piccola deviazione cambiano i risultati di una partita. Ciò non toglie però che i ragazzi di Inzaghi non siano più quelli di qualche mese fa". Lo dice Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell'Inter dei Record di Trapattoni, intervistato da Tuttosport.

È un problema più mentale o fisico?

"Dall’esterno è difficile giudicare. Io credo comunque che conti sempre la testa".

Dzeko e Lautaro, tripletta con la Salernitana a parte, appaiono meno prolifici.

"Io sarei più preoccupato se una squadra non arriva a tirare in porta. I terminali vivono un momento di appannamento, in cui non gli dice bene".

L’Inter sembra Brozovic dipendente.

"Non c’è un giocatore in grado di sostituire il croato, ma è difficile trovare uno con quelle qualità. Sensi? A me piace, ma quest’anno non aveva mai giocato da regista".