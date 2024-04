C'è un gap di 20 punti tra l'Inter e la Juventus come dice la classifica? A questa domanda, Claudio Marchisio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, risponde così: "Possono essere tanti o giusti, se la Juventus non avesse rallentato sarebbero stati meno ma la cosa certa è che l'Inter è la più forte", ammette l'ex bianconero.

"Magari saresti stato più vicino ma per lottare per lo scudetto ci vuole qualcosa di più in generale, non da un singolo o da un allenatore - aggiunge -. La Juve deve riedificare quella fortezza a 360 gradi in campo e fuori e lo sta facendo piano piano con Giuntoli. Il d.t. dovrà essere bravo a costruire una squadra che, se tutto andrà bene, tornerà in Champions, dove col nuovo format oltre a migliorare nei titolari ci vorrà di più a livello di rosa per reggere una stagione pienissima di impegni".