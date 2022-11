"Farò il tifo per chi giocherà meglio. E sapete da chi mi aspetto un grande calcio? Più che dalle grandi Nazionali me lo aspetto dal Belgio, che non avrà particolari pressioni e tensioni addosso e di conseguenza potrà evidenziare tutte le sue qualità tecniche avendo calciatori molto forti". Lo spiega Cristiano Lucarelli, intervistato dal Corriere dello Sport per avere un parere sul Mondiale ormai alle porte. "Non so se potranno avere o quando potranno avere Lukaku ma De Bruyne ed Eden Hazard sono una garanzia", sottolinea il tecnico della Ternana.