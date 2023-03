Il Napoli, anche grazie a lui, sembra ormai imprendibile. "Abbiamo cominciato a giocare come nessuno si aspettava, è venuta fuori la personalità del gruppo. Spalletti è stato bravissimo a farci comprendere la sua idea di calcio, che già conoscevamo da un anno. E adesso siamo qua, contenti di ciò che stiamo facendo, della felicità che stiamo regalando. Ma siamo consapevoli che restano ancora troppo gare in campionato, che sarà vietato distrarsi, che converrà seguire le indicazioni del nostro allenatore: un passo per volta, partita per partita. Profumo di scudetto? Be', non lo so, perché in Italia non l’ho mai annusato... Ma ormai cominciamo a sentirlo dentro. La sensazione che si avvicina è sempre più forte, gara dopo gara, dopo ogni vittoria".