Moise Kean rivive, in un'intervista al Corriere della Sera, quanto avvenuto nel giorno di Fiorentina-Inter, partita in cui Bove si è improvvisamente accasciato a terra per un malore.

"Quella domenica - racconta - mi è passata la vita davanti. Edo era vicino a me, mi sono spaventato tantissimo quando è crollato. Per fortuna adesso è passato. È tornato persino più sorridente di prima. Lo abbiamo abbracciato e coccolato, siamo un gruppo unito, ci vogliamo bene, questo ci ha aiutato nei momenti di sconforto".