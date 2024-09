Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic ha parlato della Serie A e della lotta la vertice che quest'anno sembra poter contemplare anche la "sua" Juventus.

Il ribaltone della Signora è stato totale, soprattutto a centrocampo: dentro Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners, mentre Rabiot ha salutato a fine contratto. Il reparto si è rinforzato?

"Rabiot è una brutta perdita e mi stupisce vederlo tra gli svincolati che cercano squadra a fine mercato... La Juventus ha cambiato molto, in mezzo, e sinceramente è una rivoluzione che sulla carta mi piace. Però sapete come funziona: c’è il mercato delle cifre e quello del campo. A volte coincidono, altre no".

Sorpreso dall’inizio di Thiago Motta? Tre partite, 7 punti, zero gol incassati.

"Un buon avvio, ma la stagione è lunga. Thiago Motta ha raggiunto un risultato storico con il Bologna, però è all’esordio su una panchina di una big. A me piace, ma alla Juventus questo non basta. Alla Juve il tempo non esiste. Se vinci, la stagione è positiva. In caso contrario non lo è".

Pronostico scudetto?

"L’Inter è più avanti ed è favorita: squadra e gioco sono collaudati, in panchina è rimasto Simone Inzaghi. Mi aspetto che la Juventus lotti fino alla fine. Sarà un bel campionato perché Conte non gioca per partecipare e sarà così anche a Napoli. Antonio darà fastidio e con Lukaku ha già conquistato uno scudetto ai tempi dell’Inter".