Derby scudetto punto a punto come nel 1970/71. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Boninsegna, uno dei protagonisti di quel titolo nerazzurro.

Boninsegna, ci fu un momento chiave nella vostra rincorsa: la vittoria nel derby.

"Certo, quel successo fu fondamentale per ritornare a meno uno dal Milan e poi mettergli pressione per le partite seguenti. Per noi fu una cavalcata straordinaria. Diciamo che a un certo punto in pochi ci credevano veramente...".