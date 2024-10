Alla fine Alvaro Morata resta o va via? Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (Milano), risponde alla domanda del Corriere della Sera dopo la polemica che ha coinvolto il primo cittadino e l'attaccante del Milan: "Non lo so, forse rimane. Ho sentito le sue ultime dichiarazioni, mi sembra che sta rientrando tutto nei limiti del normale".

Pentito di aver svelato che aveva trovato casa nel suo Comune?

"Visto tutto quello che è successo avrei evitato. Ma sono convinto di non aver fatto nulla di male. Lui se l’è presa più del dovuto, poi tutto è stato gonfiato, ingigantito. I fatti sono questi: Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta, pianura lombarda tra Milano e Novara, annuncia su Instagram: «Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino... sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città». L’attaccante del Milan non gradisce: «Violata la mia privacy», il sindaco ha «turbato l’incolumità dei miei figli»".

Non ha rispettato la sua riservatezza?

"Non ho mica indicato l’indirizzo. Morata era qui da tre settimane, molti l’avevano incontrato in giro e venivano da me a chiedere. Così ho risposto a tutti, e in più volevo dargli il benvenuto".

Promette che sarà più attento?

"In passato qui ha abitato anche Onana dell’Inter, l’hanno scritto sui giornali e nessuno si è lamentato. D’altra parte, questa è la “città delle Ville Storiche”, case magnifiche che vengono aperte al pubblico il Primo maggio".