"L’arrivo a Milano fu uno dei momenti più belli della mia carriera. Ma anche tra i più brutti. Arrivai in un club straordinario, ma forse, in quel momento, non ero ancora pronto per l’Inter. Fosse successo anni dopo, magari sarebbe stato diverso. Ma non ho rimpianti, nella vita bisogna sempre essere pronti, sia per vincere sia per perdere. Dispiace perché avrei potuto fare molto meglio: i tifosi dell’Inter meritavano di vedere il vero Juary, quello che tutti hanno poi conosciuto e ricordano ancora. All’Inter, però, sarò grato in eterno: ho giocato in una squadra di campioni". Lo racconta Juary alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di Champions tra due delle sue squadre.

Inter-Porto è la sua partita: chi ha più da perdere?

"Sono due squadre diverse, che vivono momenti diversi. All’andata l’Inter è leggermente favorita perché giocherà in casa. Il Porto dovrà contenere e limitare l’avversario, per giocarsi tutto al Dragao, dove diventa fortissimo".