Arrigo Sacchi parla a La Gazzetta dello Sport per presentare il big match del weekend di Serie A tra Milan e Juventus, dando un consiglio a Pioli dopo quanto successo nel derby contro l'Inter. "La Juventus - spiega l'ex tecnico - aspetta un tuo errore per ripartire e vuole sfruttare angoli e punizioni: è una squadra concreta come quelle di Allegri. Se il Milan fa come lei e gioca sulle individualità, può perdere. Non dimentichiamo che la Juve ha speso più di tutti per gli acquisti, ha una squadra forte. Poi saranno importanti le marcature preventive... e avere un giocatore-frangiflutti che eviti di subire 7-8 contropiede come contro l’Inter".