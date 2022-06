Nel day after dell'incontro tra i dirigenti dell'Inter e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, Tuttosport affila gli artigli e si scaglia contro l'argentino. "Tra poco non sarà più un fotomontaggio - si legge in un editoriale del direttore Guido Vaciago -. Dybala vestirà davvero la maglia dell’Inter e per molti juventini sarà un cazzotto alla bocca dello stomaco. Per altri no. Il dibattito fra dybalers e no-Paulo prosegue da almeno un paio d’anni, cioè da quando Dybala non ha più fatto il Dybala e, contemporaneamente si è avvitato sul filo spinato del rinnovo in discutibile compagnia".