Arrivano da Tuttosport notizie che riguardano i giocatori infortunati a disposizione di Simone Inzaghi. A Genova, infatti, non ci sarà per la prima di campionato Zielinski ma il polacco ieri ha lavorato sul campo, a parte, e sarà arruolabile per il Lecce.

Stefan De Vrij dovrebbe invece esserci per la terza di campionato contro l'Atalanta dopo aver saltato le prime due.