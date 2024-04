L'ipotesi più probabile è lo spostamento della scadenza del debito. Secondo Tuttosport, resta solo da capire chi sarà il protagonista che prolungherà il controllo della famiglia Zhang sull'Inter. I nomi sono Ares Management, Sixth Street Partners e Hayfin Capital Management.

In ogni caso l'uscita di scena di Oaktree non sarebbe ancora sicura: il fondo potrebbe concedere un rinvio di uno o due anni tenendo conto che una parte dei 275 milioni prestati non è stata usata e il bilancio nerazzurro è in miglioramento. Inoltre Oaktree ha concluso in questi anni affari con Citic Bank, Alibaba ed Evergrande, che in qualche modo si intrecciano con Suning: quindi la scelta di lasciare tempo a Zhang potrebbe essere dettata da un quadro più ampio.

In ogni caso la scelta verrà fatta in ottica di pianificare la vendita del club. Saranno da valutare l'impatto del Mondiale per Club, che ha potenzialità enormi, e anche quello dell'eventuale nuovo stadio, da soli o a metà col Milan.