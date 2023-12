Steven Zhang è apparso soltanto con un messaggio registrato alla festa di Natale dell'Inter. Era atteso ad inizio settembre a Milano, per ufficializzare il rinnovo di Inzaghi, non è arrivato invece nemmeno per il derby di metà mese, tanto meno per l'assemblea dei soci qualche settimana più tardi o alla festa di ieri. In compenso non si è presentato neanche a Hong Kong per la causa promossa da China Construction Bank.

Alla festa erano invece presenti tutti i giocatori dell'Inter maschile e femminile, più diversi vip come Max Pezzali, Tananai e Achille Lauro.