Lo stop muscolare rimediato da Nicola Zalewski ha complicato la viiglia dell'Inter. Come riporta Tuttosport, il problema al soleo della gamba destra terrà fuori il giocatore per un paio di settimane. L'obiettivo è recuperarlo per la gara di Bergamo contro l'Atalanta del 16 marzo.

A sinistra è scattato quindi l'allarme rosso, considerato che anche Carlos Augusto non dovrebbe recuperare non solo per oggi ma anche per sabato contro il Napoli, a meno di miracoli. Il brasiliano punta ad esserci per la sfida del 5 marzo col Feyenoord a Rotterdam.