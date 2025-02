Nicola Zalewski è entrato nel modo migliore nel mondo nerazzurro. Come riporta Tuttosport, infatti, il ragazzo in soli 14' ha già ottenuto più consensi di Buchanan, che tra un apprendistato lento e un infortunio problematico non era mai riuscito realmente ad incidere.

Inzaghi apprezza particolarmente il polacco, che conosce benissimo il calcio italiano e sa come interpretare bene il ruolo. Dovrà ora dare seguito, ma potrà contare sull'aiuto, tra gli altri, del compagno di nazionale Zielinski.