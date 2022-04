Ormai l'addio a fine stagione tra Vidal e l'Inter sembra scontato. Il cileno ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023 a cifre molto elevate (nel 22/23 sarebbe da 9,5 milioni netti), ma tutto lascia pensare che le strade in estate si separeranno. "Il centrocampista da tempo ha deciso di sposare il Flamengo, Vidal vuole infatti tornare in Sudamerica e provare a vincere la Copa Libertadores - sottolinea Tuttosport -. Il problema è che questo suo progetto non è stato ben nascosto. Di lui al Flamengo si parla già da oltre un anno e recentemente Vidal ha scelto una foto pubblicata su Instagram il 29 dicembre 2021 in cui indossa la maglia rossonera del club di Rio come immagine di copertina per il suo nuovo profilo su TikTok. Nella notte fra giovedì e venerdì italiana, Vidal ha giocato e perso con il suo Cile contro il Brasile - dicendo praticamente quasi addio di Mondiali - proprio al Maracanã di Rio, stadio dove gioca, appunto il Flamengo e dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai tifosi di casa. Per lui cori, cartelli e striscioni (“Vidal vieni qui, sarai felice”)". Fino a quel giorno, però, il cileno serve a Inzaghi per questo finale di stagione dall'esito tutt'altro che scontato.