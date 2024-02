Rotazioni in vista per Simone Inzaghi che si prepara a una formazione diversa da quella contro l'Atletico Madrid per affrontare il Lecce domenica. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Carlos Augusto giocherà al posto di uno tra Dimarco o Bastoni, ma a sinistra ci sarà spazio nella ripresa anche Buchanan.

A destra scontata la presenza di Dumfries, in mezzo Asllani e Frattesi per Calhanoglu e Barella. Si giocano il posto anche Bisseck in difesa e Sanchez in attacco, dove certamente ci sarà Arnautovic.