Simone Inzaghi insegue la sua sesta affermazione da allenatore nella Supercoppa Italiana, essendo già oggi (come ricorda Tuttosport) il tecnico più titolato nella manifestazione, seguito da Capello e Lippi con 4.

Nessuno può superarlo tra chi la disputa quest'anno. Tanto più che Inzaghi, in questo torneo, ha vinto sei partite su sei con quindici gol segnati e quattro subiti. E ha vinto altre due volte, sempre in panchina, quando era alla Lazio, in entrambi i casi sfidando la Juventus. Più altre due da calciatore, ma senza scendere in campo. Bene anche i confronti con Gasperini: sette vittorie e due pareggi negli ultimi nove incroci.

Dato a margine: oggi per Inter-Atalanta non ci sarà il sold out all'Al-Awwal Park, mentre ci sarà domani per Juventus-Milan.