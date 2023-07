Con la cessione di André Onana sempre più imminente, all'Inter si lavora contemporaneamente per acquistare non uno, ma due successori. Questo perché anche Handanovic, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, non dovrebbe far parte della rosa interista. Se per Yann Sommer non sembrano esserci grossi problemi e i nerazzurri paiono avviati all'acquisto per 6 milioni di euro, per Trubin dallo Shakhtar la questione è più complicata.

Qualora gli ucraini dovessero continuare a sparare altissimo per l'estremo difensore (35 milioni contro un'offerta da 10 e percentuale sulla rivendita), l'idea sarebbe quella di prendere Emil Audero (offerto dal procuratore Tinti e in uscita dalla Sampdoria) acquistando poi tra un anno Trubin a scadenza.