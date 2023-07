"Trecento giorni all’alba. O per essere più precisi, 296 al momento della verità. Il 20 maggio 2024 sarà il termine ultimo per il presidente nerazzurro Steven Zhang di restituire al fondo statunitense Oaktree Capital quanto ricevuto come finanziamento nel maggio 2021: all’epoca 275 milioni, destinati a diventare quasi 400 visto che al 31 dicembre 2022, complici gli interessi al 12%, l’esposizione era già salita a 329.6 milioni" si legge su Tuttosport che spiega le tre possibili opzioni a disposizione del presidente nerazzurro: "Restituire entro la suddetta data la cifra, cercare di rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti nel tempo oppure, in caso di mancato adempimento, perdere il controllo dell’Inter, visto che per ricevere il finanziamento da Oaktree aveva dato in pegno proprio le quote di maggioranza del club".

La prima sarebbe la soluzione più ideale e desiderata, ma anche la più complicata. La seconda è quella a cui Zhang sta lavorando da mesi; mentre la terza via seppur diversamente, ricorda il passaggio del Milan da Yonghong Li al fondo statunitense Elliott. "Zhang ha davanti a sé dieci mesi per trovare una soluzione e capire se il 21 maggio 2024 sarà ancora proprietario dell’Inter o se dovrà passare la mano a Oaktree" che poi dovrà scegliere se gestire il club come fece Elliott o venderlo a un nuovo soggetto.

Una soluzione potrebbe essere la cessione del club da parte di Suning, ma da quando il post-Covid ha imposto la necessità di cercare partner e/o acquirenti 2021 non ci sono state offerte ufficiali per rilevare la maggioranza del club. Nessuno però dei vari Bc Partners, Investcorp, Pif, Zilliacus si sono mai avvicinati ai 1,2 miliardi di dollari richiesti da Zhang. "Una somma considerata eccessiva da molti in virtù dell’esposizione debitoria dell’Inter - pesante fin dai tempi di Moratti - su cui, per esempio, era tornato a puntare il dito a giugno il 'NY Times', ma 'necessaria' a Suning per rientrare dell'investimento. Al di là del prestito di Oaktree a Suning, il club nerazzurro - dati del bilancio ’2021-22 alla mano - ha infatti debiti complessivi per 881 milioni (268 milioni l’indebitamento finanziario netto), di cui 415 relativi al bond lanciato nel gennaio 2022 con scadenza nel 2027. Chi eventualmente subentrerà alla famiglia Zhang, si troverà dunque questa situazione economica, anche se il bilancio in sé nell’ultima stagione è migliorato".

