Oggi alle 19 l'Inter troverà una squadra in salute, con una bella classifica e che negli ultimi anni ha fatto qualche vittima illustre. Come ricorda Tuttosport, il Milan è caduto contro i liguri non solo in questa stagione in casa, con tante polemiche arbitrali per il gol non dato a Messias, ma anche nel febbraio 2021 a La Spezia. E ancora, tornando a quest'anno, la squadra di Motta ha vinto in casa del Napoli.