Il famoso attivo di bilancio da 60 milioni chiesto da Suning nelle operazioni di mercato verrà probabilmente raggiunto entro fine giugno 2023, ma non in questa sessione trasferimenti. Come riporta Tuttosport, la dirigenza non vorrebbe rinunciare a uno dei titolari, come Skriniar o Dumfries, a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Bisogna comunque trovare una quadra riguardo alle cessioni mancanti e difficilmente si riuscirà a inserire Acerbi come sesto difensore (Inzaghi non è contrario ma il club non lo considera adatto per costi ed età).