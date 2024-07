Juan Cabal ha scalato le gerarchie del 'braccetto' preferito in casa Inter. Il prescelto è il difensore attualmente in forza all'Hellas Verona. Lo riferisce anche l'edizione odierna di TuttoSport, spiegando che il club scaligero chiede 10 milioni di euro, l'Inter vorrebbe abbassare la richiesta, rimodulando l'operazione con un prestito con diritto di riscatto. Su Cabal ci sono anche Juventus, Lazio e Rennes. Nella prossima settimana ci sarà un nuovo aggiornamento tra la dirigenza nerazzurra e il Verona per capire la fattibilità dell'operazione. Restano sullo sfondo i nomi di Hermoso, Rodriguez, Vasquez e Pirola.

In questi giorni - secondo TuttoSport - verranno poi definite le cessioni di Zanotti al Lugano (ufficialità arrivata stamattina, ndr) e Oristanio al Venezia: operazioni che frutteranno un totale di 7 milioni con alte percentuali sulla futura rivendita.