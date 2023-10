Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi aspetterà il ritorno di Lautaro Martinez prima di decidere cosa fare a livello di formazione in vista di Torino-Inter. Il tecnico, si legge, "potrebbe trovarsi obbligato a salvaguardare inizialmente Lautaro, cominciando con un 3-5-1-1: Mkhitaryan dietro a Thuram. Ma se l’argentino non si presenterà troppo fuso dal fuso e mostrerà motivazioni ed energie, è facile prevedere che il tecnico nerazzurro non smonterà certo il miglior giocattolo che ha per le mani".