Il Torino si avvicina all'ultima gara della stagione, quella che può decidere il piazzamento in campionato. Se arriveranno ottavi, i granata potrebbero anche ritrovarsi in Conference League in virtù dell'eventuale squalifica Uefa per la Juventus. Come racconta Tuttosport, "la caccia al biglietto è partita, tutti vogliono esserci per trascinare la squadra verso l’impresa di sconfiggere l’Inter".

Dal punto di vista tecnico, Juric ha l'imbarazzo della scelta. L'unico dubbio è legato alla presenza o meno di Radonjic, mentre gli altri giocatori sono tutti a disposizione del tecnico.