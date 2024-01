Tuttosport, nella sua edizione odierna, parla di sorpasso della Juventus ai danni dell'Inter nella corsa di mercato per Tiago Djalò. Secondo i colleghi del quotidiano torinese, a inizio della prossima settimana, ci sarà un contatto tra il club bianconero e l’agente del calciatore per verificare la possibilità di concludere l’operazione dopo aver ottenuto di fatto il beneplacito dal Lille, a cui andrebbero tre milioni di euro. Cristiano Giuntoli si augura che finisca come la telenovela Gleison Bremer, quando la Vecchia Signora soffiò il giocatore alla Beneamata, che aveva l'accordo col giocatore da tempo, offrendo più soldi: 40 milioni di euro più 10 di bonus.

Qualora la Juve ottenesse il “sì” dal portoghese, avrebbe due opzioni: decidere di lasciarlo nei prossimi sei mesi in Ligue 1 dove potrebbe ristabilirsi definitivamente con calma dopo l’infortunio al ginocchio oppure portarlo subito sotto la Mole in modo da permettergli di inserirsi negli schemi di Massimiliano Allegri.