Tuttosport analizza l'amichevole disputata ieri dall'Inter contro il Chelsea sottolineando la prova dei nerazzurri nella prima ora. Inzaghi aveva chiesto un'inversione di rotta rispetto alle disattenzioni viste con l'Al-Ittihad e la squadra ha risposto.

La formazione è parente stretta di quella che si vedrà contro il Genoa. Bisseck e Darmian sono più avanti di Pavard e Dumfries. Ci sarà un ballottaggio tra Carlos Augusto e Bastoni, ieri fuori precauzionalmente: a Marassi potrebbe partire il brasiliano.

Tra gli spunti positivi: il gol segnato da Thuram, in un'azione in cui si sono ben distinti anche Bisseck e Correa; l'applicazione della squadra nel non concedere spazi al Chelsea. In settimana si lavorerà sulla brillantezza per scattare subito alla partenza del campionato.