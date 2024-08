Marcus Thuram dovrebbe giocare già oggi dal 1' nell'amichevole contro l'Al-Ittihad. Ne scrive Tuttosport sottolineando che Inzaghi non avrà ovviamente a disposizione gli infortunati Taremi e Arnautovic, oltre a Lautaro appena tornato in gruppo. La decisione su Thuram, in ogni caso, arriverà solo oggi dopo aver visionato tutti i dati.

Sarà invece sicuramente in campo Mkhitaryan, che nel corso del match potrebbe spostarsi nel ruolo di seconda punta. Tra i pali Sommer per Martinez, con Acerbi e Bastoni di nuovo in campo, così come Darmian e Dimarco. Recuperato Asllani, che si gioca una maglia con Calhanoglu. Dodicimila i tifosi attesi.