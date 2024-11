Marcus Thuram è praticamente certo di giocare domani alle 15 a Verona ed è l'unica certezza in attacco che Simone Inzaghi ha in questo momento, come riporta oggi Tuttosport. L'attaccante, che per il futuro rischia l'addio in virtù di una clausola rescissoria da 85 milioni che il quotidiano definisce "ormai superata dagli eventi", visto il livello raggiunto, giocherà al fianco di uno tra Lautaro, Arnautovic e Taremi.

Se Inzaghi dovesse far riposare il capitano, al momento il favorito sarebbe l'austriaco, visto che anche l'iraniano (come Lautaro) è tornato solo ieri in Italia. Peraltro Arnautovic ha segnato una doppietta lo scorso anno proprio al Verona. Inoltre Taremi è sempre stato titolare solo in Champions League.

Come detto, sicura la presenza di Thuram, che però non segna da cinque giornate di campionato.