"Sicuramente non una riserva. Forse un cotitolare". Tuttosport non ha dubbi a proposito dello spirito con il quale Mehdi Taremi si presenterà a Milano a corte di Simone Inzaghi. L'iraniano, autore di una tripletta con la sua nazionale giovedì scorso, "punta ad una stagione da protagonista anche con l’Inter", provando a giocarsi le sue chances con l’obiettivo di non essere solo un’alternativa di lusso ma di guadagnare centimetri e spazi nelle gerarchie di Inzaghi.

All'entusiasmo di aggiungersi al gruppo dei campioni d'Italia, l'attuale attaccante del Porto (ancora legalmente per qualche settimana) aggiunge anche "il vantaggio di poter incominciare fin da subito il ritiro di luglio con l’Inter" aspetto che "potrebbe facilitarlo anche in ottica di suo inserimento più rapido". Specie tenendo conto che buona parte dei compagni, soprattutto i compagni di reparto saranno impegnati con Europeo e Coppa America. Il classe ’92 arriverà a Milano da parametro zero "e da atleta extracomunitario a differenza di quanto si era ipotizzato, dopo aver sottoscritto un contratto biennale da tre milioni a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata".